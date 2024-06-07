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【PSA10】ミュウ ワンオーナー SR フュージョンアーツ
商品番号 J66894453710
商品名

【PSA10】ミュウ ワンオーナー SR フュージョンアーツ
ブランド名 Jankle
特別価格 税込 2,799 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらの商品は私自身でPSA鑑定に出したワンオーナー品となります。【注意事項】PSA鑑定商品の為、商品の状態は未使用に近いにさせて頂いております。商品の価格は相場を見て変動させて頂いております。その為、突然の値上げ、値下げがございますが、何卒ご了承下さい。別サイトでも出品してますので、ご購入の際売切れの際はキャンセルさせて頂きますのでご了承下さい。PSA10評価でも小さなキズ/凹み/ホロかけ/白欠け等ある場合がございます。トラブル防止のため必ず画像にて状態確認をお願いいたします。全て検品を行った後、販売しておりますが、過度に状態を気にされる神経質な方はトラブル防止の為、ご購入はお控えください。種別···シングルカードレアリティ···SR鑑定状況···PSA10
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