激レア☆YAZAWA 矢沢永吉 プレミアムモルツ 懸賞品 非売品 スカジャン

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お取引にあたってのご注意※発送にあたっての包装は簡素なものになりますのでご了承いただける方のみの入札をお願いいたします。※申し訳ありませんが、領収書は書いておりません。何卒ご理解ください。【商品状態】セカンドストリートにて数年前にUSEDで購入しました。USEDで、ところどころのスレや薄いシミのような使用感はありますが、大きく目立つダメージは見受けられずこれからまだまだ大活躍できると思います。ただ、胸によくわからないワッペンが接着剤らしきものでとめられています。ネイビー×シャンパンゴールド系に見えます。あくまで主観ですので、状態やカラーに不安のある方は入札されないようにお願いいたします。当方、ペット・タバコありません。概算寸法（平置き寸です。あくまで目安としてお考えください）裄丈約83cm位身幅：約57cm位（脇下～脇下を水平に測りました）裾幅：約42cm位着丈：約61.5cm位 (後襟とボディ部分の切り替え線～前裾先まで）サイズ表記：なし※メンズMサイズ位に感じます。※古着ですのでメーカーや経年により同じサイズ表記でも寸法に変化が出ている場合が多々ありますので、必ず寸法ご確認の上入札頂くようお願いいたします。