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商品詳細
種類...茶道具この度は商品ご覧いただきありがとうございます、お気に入りましたら、よろしくお願いいたします出雲焼 楽山 水差し高さ約19ｃｍ直経約12ｃｍやや傷や汚れありにしていますが古いものですが見たところは傷もないように思いますが保管品ですのでご了承ください。わびた細水差しです。#出雲焼き
http://narcologia.ru/goods/housekeeper257409.html
http://narcologia.ru/goods/message143127.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful345451.html
茶道 出雲焼 楽山水差し-
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