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茶道　　出雲焼　楽山水差し
商品番号 C94773329019
商品名

茶道　　出雲焼　楽山水差し
ブランド名 Cswirl
特別価格 税込 2,718 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類...茶道具この度は商品ご覧いただきありがとうございます、お気に入りましたら、よろしくお願いいたします出雲焼　楽山　水差し高さ約19ｃｍ直経約12ｃｍやや傷や汚れありにしていますが古いものですが見たところは傷もないように思いますが保管品ですのでご了承ください。わびた細水差しです。#出雲焼き
http://narcologia.ru/goods/housekeeper257409.html
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茶道 出雲焼 楽山水差し-
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