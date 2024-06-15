アルトサックス 初心者セット 入門用 E Saxophone 吹奏楽 (668)

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✅こちらの商品は、日曜と祝日の発送をお休みしています。お値下げのコメントはご遠慮ください。アルトサックス初心者セット安い入門用ESaxophone吹奏楽11点セット【高品質】正確なサウンドホール、頑丈な構造、高品質のレザーパッド、メタルトーンブースターが備えています。損傷を防ぐために1枚ずつプラスティック製のプロテクターで保護されています。【アルトサックス】華やかで鋭い響きと、柔らかく優しい響きをバランスよく兼ね備えたアルトサックス。幅広いジャンルで活躍し、ソロを担うことも多い花形的な存在です。素晴らしいサウンドのEbアルトサックスです。大きさ・操作性・必要とされる肺活量など初心者でも扱いやすい点が多いため、最初に持つ楽器として推奨されるのは「アルトサックス」です。バンド・アンサンブルなど活躍のシーンも幅広く、特に吹奏楽では主旋律（メインフレーズ）を演奏する楽器として欠かせない楽器です。【セット内容】アルトサックス本体セミハードケースリードストラップクロスマウスピースマウスピースキャップマウスピースカードコルクグリス専用パイプオイル送料込みのお値段ですが北海道、沖縄、離島は別途送料がかかります。その場合は価格を変更いたしますのでご購入前にコメントでお知らせください。上記以外へ発送の場合は即購入OKです。