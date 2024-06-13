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井上覚造作　三つの花　銅版画
商品番号 V19954554136
商品名

井上覚造作　三つの花　銅版画
ブランド名 Vswirl
特別価格 税込 3,204 円
在庫状況 あり

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商品詳細

井上覚造さんは、二科賞、青児賞、二科展総理大臣賞、国際展でも活躍されました。
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