にじさんじ エリー・コニファー 誕生日グッズ アクリルパネル

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エリー・コニファー誕生日グッズのアクリルパネルです。商品の状態・撮影のため一度開封してますが、購入後飾らずにずっと暗所に保管していたため目立った傷等はないと思われますが、一度人に渡った商品ですので、完全な美品をお求めの方は購入をお控え下さい・メッセージは塗りつぶ加工しています注意・ボイスは付属しません即購入可能値下げ交渉は場合によりますご不明な点等ございましたらコメントお願いいたします