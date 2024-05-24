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- 日本画家 山平貞信 舞妓C 団扇 青楓 撫子 f10 師紫明
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商品詳細
絵画の種類...日本画形式...額縁入り主題...人物・肖像印刷ではなく肉筆です。額のサイズが70cm×63cm程度です本紙部分は53cm×45cm程度です。サイズf10だと思います額に擦れキズあり
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