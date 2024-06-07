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パウエル首振り人形(近鉄バッファローズ)
商品番号 R50814102466
商品名

パウエル首振り人形(近鉄バッファローズ)
ブランド名 Rswirl
特別価格 税込 2,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

非売品　激レア近鉄バッファローズのパウエル選手の首振り人形です。
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