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たまごっち　イベント限定　オリジナルたまごっち
商品番号 R60129580980
商品名

たまごっち　イベント限定　オリジナルたまごっち
ブランド名 バンダイ
特別価格 税込 5,979 円
在庫状況 あり

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商品詳細

たまごっち2点まとめ売りです。☆OriginalTamagotchiMametchiSpaceship☆OriginalTamagotchiMimitchiPlanet自宅保管のため、ご理解のある方お取引お願い致します。コレクション品、完品を求める方はお控え下さい。バラ売り、値下げ交渉不可でお願いします。#たまごっち#OriginalTamagotchi#まめっち#みみっち#ららぽーと#関西ららぽーと#限定#イベント限定
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