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- L藤田嗣治のオリジナル木版画・１９２５年製作 本物保証
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商品詳細
藤田嗣治のオリジナル木版画・１９２５年製作題名=【ROIPAUSOLE】/レゾネ=【BUISSON/25-107】イメージサイズ115X80mm額｛新品｝サイズ ３９５－２９０ｍｍ１９２５年に刊行された【ROIPAUSOLE】初版本の挿絵に使用された本物の木版画です。
http://narcologia.ru/goods/organization563362.html
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