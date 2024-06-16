水芭蕉　水彩画　額入り

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商品詳細
ご覧頂きましてありがとうございます。水芭蕉の水彩画です。少し青みのあるブルーグレーのフレームが水芭蕉の絵に良く合ってます。サイズ約59×47センチ宜しくお願い致します。絵画の種類···水彩画形式···額縁入り主な画材···水彩絵の具
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