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nux mighty air ワイヤレス ギターアンプ
商品番号 Y21052961482
商品名

nux mighty air ワイヤレス ギターアンプ
ブランド名 Yswirl
特別価格 税込 10,350 円
在庫状況 あり

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商品詳細

nuxmightyairワイヤレスギターアンプ新品、未開封品です。以下、商品説明です。MightyAIRは、ワイヤレス機能と充電バッテリーを備えケーブル接続のわずらわしさ無くして演奏が可能なモデリングアンプ。Bluetooth接続も可能でスマートフォンなどの音源を再生、専用のアプリを使用し、スマホでアンプを操作する事も可能。部屋での練習用としてや、ライブ前のウォーミングアップ用、旅のお供にも最適なギター・ベース用のコンパクトアンプ。・ギター3チャンネル仕様。アコースティックギターシミュレーターやベースモードなどの多数のモデリングアンプ、エフェクトに加え、IRキャビネットシミュレータも利用可能。・専用アプリで、ブルートゥース接続。サウンドの調整、オーディオ再生が可能。・メトローノームを含む11種類のドラムパターン。・内蔵バッテリー、または、USB電源で使用が可能。約18時間使用可能。
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