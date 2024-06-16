nux mighty air ワイヤレス ギターアンプ

nuxmightyairワイヤレスギターアンプ新品、未開封品です。以下、商品説明です。MightyAIRは、ワイヤレス機能と充電バッテリーを備えケーブル接続のわずらわしさ無くして演奏が可能なモデリングアンプ。Bluetooth接続も可能でスマートフォンなどの音源を再生、専用のアプリを使用し、スマホでアンプを操作する事も可能。部屋での練習用としてや、ライブ前のウォーミングアップ用、旅のお供にも最適なギター・ベース用のコンパクトアンプ。・ギター3チャンネル仕様。アコースティックギターシミュレーターやベースモードなどの多数のモデリングアンプ、エフェクトに加え、IRキャビネットシミュレータも利用可能。・専用アプリで、ブルートゥース接続。サウンドの調整、オーディオ再生が可能。・メトローノームを含む11種類のドラムパターン。・内蔵バッテリー、または、USB電源で使用が可能。約18時間使用可能。



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