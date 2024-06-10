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登坂広臣　フリスビー　ZERO
商品番号 X46454684410
商品名

登坂広臣　フリスビー　ZERO
ブランド名 Xswirl
特別価格 税込 3,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2012年　ZERO初日の福岡公演のものです。2枚目にあるように、これまでの間、ケースに入れて保管していましたので、心配な方はご遠慮ください。ケースから出して、ビニールに入れて発送する予定です。#三代目#登坂広臣#サインフリスビー#ZERO
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