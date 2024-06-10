登坂広臣　フリスビー　ZERO

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商品詳細
2012年 ZERO初日の福岡公演のものです。2枚目にあるように、これまでの間、ケースに入れて保管していましたので、心配な方はご遠慮ください。ケースから出して、ビニールに入れて発送する予定です。#三代目#登坂広臣#サインフリスビー#ZERO
http://narcologia.ru/goods/recuperation434321.html
http://narcologia.ru/goods/reflector787964.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador307106.html
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