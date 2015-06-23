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仏教美術　古銅　香炉　花立　火立　仏飯器など　仏具15点まとめて　V　R5094
商品番号 C18593936157
商品名

仏教美術　古銅　香炉　花立　火立　仏飯器など　仏具15点まとめて　V　R5094
ブランド名 Cswirl
特別価格 税込 11,613 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　(ライター横）高さ４．２約cm　幅約４．８cm×約６cm　重さ約８０ｇ土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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