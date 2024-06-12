ストンビ　マウスピース　3c トランペット

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商品詳細
ストンビのトランペットマウスピースです3cリムゴールドリムが外れるタイプなのですが、しばらく保管しているうちに固着してしまったのか私の力では外せなくなってしまいました。。。。そのままです使用に関わるような傷や凹みなどはありませんよろしくお願いします
http://narcologia.ru/goods/tenet59463.html
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http://narcologia.ru/goods/shuttle397725.html
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