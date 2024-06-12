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ストンビ　マウスピース　3c トランペット
商品番号 F57374027809
商品名

ストンビ　マウスピース　3c トランペット
ブランド名 Fswirl
特別価格 税込 3,237 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ストンビのトランペットマウスピースです3cリムゴールドリムが外れるタイプなのですが、しばらく保管しているうちに固着してしまったのか私の力では外せなくなってしまいました。。。。そのままです使用に関わるような傷や凹みなどはありませんよろしくお願いします
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