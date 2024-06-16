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- 日本有名メーカー【バッカス】UNIVERSESERIESwjb38色【黒艶消し】
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商品詳細
日本の有名メーカー【バッカス】、よく【バスカーズ】と間違えられますが安価のギターではありません、作りもしっかりしていますボディを、炙り油分を取り除くさ作業しているバッカスユニバースシリーズベースギターWJB38です色ブラック艶消し状態はネックのスリもなくフレットも8割弱残っておりますボデーも大きな傷とはございませんがボデー表面にすり傷ボデー裏の方にも擦り傷が1箇所ずつございますがただの擦り傷ですので私は気になりませんでしたあくまでも中古品ですので音源の方もピックアップバッカスオリジナルのため交番低温メリハリのあるしっかりした音が確認できますとても引きやすいですギターです初心者の方も扱いやすいと思われますなお発送はケースはございませんのでボディにプチプチを巻き暖房で梱包してお送りいたしますなおクロネコヤマトのメルカリ便は全長160cmまでですので梱包がオーバーしたらごめんどうでしょうけどボデートデックをばらして発送させていただきますプラスドライバーがあれば簡単に取り付けられますのでよろしくお願いします送料無料
http://narcologia.ru/goods/interconnect367070.html
http://narcologia.ru/goods/unusable905174.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador57006.html
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