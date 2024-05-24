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掛け軸 謙 『 飛鯉 』 絹本 希少 軸装 茶道具 掛軸 美品 です。
商品番号 L52116566989
商品名

掛け軸 謙 『 飛鯉 』 絹本 希少 軸装 茶道具 掛軸 美品 です。
ブランド名 Lspare
特別価格 税込 10,856 円
在庫状況 あり

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商品詳細

掛け軸謙『飛鯉』絹本希少軸装茶道具掛軸美品です。サイズ（本紙）394×1101ｍｍ自宅保管の骨董品であることを、ご理解の上ご購入くださる方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。貴重　希少　レア　謙　招福　開運　吉祥　端午の節句　こどもの日　掛け軸　掛軸　骨董　日本画　絵画　絵師　美術品　骨董品　入手困難　ヴィンテージ　アンティーク　レトロ　タペストリ　インテリア　アート　茶道具　茶掛け#掛け軸#掛軸#絵画#日本画#茶掛け#茶道具#謙#飛鯉#初節句#端午の節句#こどもの日#鯉の滝登り#昇竜#開運#ヴィンテージ#アンティーク#レトロ#インテリア#インテリアアート#値下げ絵画の種類...日本画形式...掛け軸・掛軸主題...動物
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