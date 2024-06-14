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YOSHIKI×TERU サイン色紙
商品番号 G87546297206
商品名

YOSHIKI×TERU サイン色紙
ブランド名 Gspare
特別価格 税込 8,359 円
在庫状況 あり

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商品詳細

XJAPANのYOSHIKIGLAYのTERU2人のサインを1枚の色紙に書いていただいたものです時期はズレますがほぼ同時期にそれぞれ別の場所で書いてもらったものです
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