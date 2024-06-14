YOSHIKI×TERU サイン色紙

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商品詳細
XJAPANのYOSHIKIGLAYのTERU2人のサインを1枚の色紙に書いていただいたものです時期はズレますがほぼ同時期にそれぞれ別の場所で書いてもらったものです
http://narcologia.ru/goods/mobilehome440043.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney434349.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement68399.html
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