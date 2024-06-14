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シルクスクリーン　金銀フレーム　大判2枚セット　サインナンバー入り　開店祝　縁起
商品番号 G25564765059
商品名

シルクスクリーン　金銀フレーム　大判2枚セット　サインナンバー入り　開店祝　縁起
ブランド名 Gspare
特別価格 税込 3,510 円
在庫状況 あり

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商品詳細

シルクスクリーン　金銀フレームの大判2枚セット　サインナンバー入り写真は上下にしていますが、横並びで飾ると縁起良く映えると思います。大作でかけるところがないので、出品します。◉一枚の大きさ横　約120センチ縦　約45センチ種類···シルクスクリーン作者は不明です。60000円位と聞いています。気に入っていただける方に格安にてお譲りしたいと思います。開店祝、新築祝、ご家庭の縁起物としていかがでしょうか。長期自宅保管の中古品のためご理解の上、ご検討いただきたいと思います。形式···額縁入り主題···抽象
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