シルクスクリーン　金銀フレーム　大判2枚セット　サインナンバー入り　開店祝　縁起

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シルクスクリーン 金銀フレームの大判2枚セット サインナンバー入り写真は上下にしていますが、横並びで飾ると縁起良く映えると思います。大作でかけるところがないので、出品します。◉一枚の大きさ横 約120センチ縦 約45センチ種類···シルクスクリーン作者は不明です。60000円位と聞いています。気に入っていただける方に格安にてお譲りしたいと思います。開店祝、新築祝、ご家庭の縁起物としていかがでしょうか。長期自宅保管の中古品のためご理解の上、ご検討いただきたいと思います。形式···額縁入り主題···抽象