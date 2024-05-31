【新品】1:200 JAS 日本エアシステム MD-81 DC-9 JA8458

機種：マクドネルダグラスDC-9Super81(MD-81)登録番号：JA8458航空会社：JAS日本エアシステム塗装：レインボーカラーメーカー：JCWingsスケール：1/200モデルNo.：EW2M81001材質：ダイキャスト(金属)サイズ︰全長22.5cmx全幅16.5cmスタンド：付属ギア︰付属その他：尾翼JASロゴ有です。★新品未展示品です。検品後は暗所にて保管しております。★製品の性質上、塗装ムラや印刷ズレのような製造上の個体差や、外箱に多少のスレや凹みがある場合がございます。目立つものがある場合は商品説明欄に記載しておりますので、完璧を求める方は購入をご遠慮下さい。★他サイトでも出品しております。売切れの際は突然出品を取り下げることがあります。#JAL#日本航空#ANA#全日空#スカイマーク#AIRDO#エアドゥ#ソラシドエア#スターフライヤー#FDA#フジドリームエアラインズ#Peach#ピーチ#JETSTAR#ジェットスター#ボーイング#エアバス#旅客機#モデルプレーン



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