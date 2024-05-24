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2023YOSHIKIディナーショーお土産
商品番号 S26125271798
商品名

2023YOSHIKIディナーショーお土産
ブランド名 Sspare
特別価格 税込 3,326 円
在庫状況 あり

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商品詳細

YOSHIKI2023inTOKYOJAPAN世界一豪華なディナーショーでいただいたお土産品です。紙袋無しの場合は500円お引きします。2019YOSHIKIディナーショーのお土産のクロスもおつけ致します。お土産、大切にしてくださる方にお譲りいたします。●2023年ディナーショーヴィジュアル撮影YOSHIKIさんお写真●スカーフ（シルク30%,コットン70%）●イニシャルキーチャーム●クリスタルペーパーウェイト（ベロアクロス付き）●お土産が入っていた紙袋　こちらは折り畳み梱包させて頂きます。2019テーブルクロス。未開封すべて新品・未使用。撮影のため開封いたしました。紙袋は、お土産が入っていたため、若干の使用感がありますことご了承ください。即購入OKです。不慣れなもので、ご発送の準備に多少のお時間頂きます。#YOSHIKI#ブレックファーストショー#ディナーショー
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http://narcologia.ru/goods/teaspoonful130151.html
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