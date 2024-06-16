矢沢永吉　５０周年　限定　セット

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商品詳細
■2022年8月28日(日)矢沢永吉50周年アニバーサリーツアー『MYWAY』国立競技場初有観客ツアーPSS席の観客だけが頂けた記念品 全て揃ってます。・PREMIUMSSピンバッジ・メモリアルチケット・ジュニアビーチタオル・VIPPASS・オリジナルトートバッグ・ステッカー新品未開封ですが、初期キズ等ある場合がございます。素人保管ですので神経質な方はご遠慮ください♡ビニールで包みレターパック発送予定！#矢沢永吉
http://narcologia.ru/goods/mobilehome362543.html
http://narcologia.ru/goods/smear967904.html
http://narcologia.ru/goods/troupe653511.html
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