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矢沢永吉　５０周年　限定　セット
商品番号 Q38819843837
商品名

矢沢永吉　５０周年　限定　セット
ブランド名 Qankle
特別価格 税込 2,400 円
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商品詳細

■2022年8月28日(日)矢沢永吉50周年アニバーサリーツアー『MYWAY』国立競技場初有観客ツアーPSS席の観客だけが頂けた記念品　全て揃ってます。・PREMIUMSSピンバッジ・メモリアルチケット・ジュニアビーチタオル・VIPPASS・オリジナルトートバッグ・ステッカー新品未開封ですが、初期キズ等ある場合がございます。素人保管ですので神経質な方はご遠慮ください♡ビニールで包みレターパック発送予定！#矢沢永吉
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