絵画・イラスト 犬 油絵 油彩画 肉筆 在銘 額縁付き 一点物 F4号

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商品詳細
・絵画の種類···油彩画・油絵・世界堂の額縁入り・F4号※※※親戚から譲り受けた物のため値段などの詳細は分かりません眞継玉青という女優の方が描いた絵ですプロフィール舞台・テレビなどで活躍する女優。1971年3月1日生まれ、滋賀県出身趣味・特技は、日舞・クラシクバレエ・絵画（油絵・水彩）。主な出演作は、舞台『はつかねずみと人間』『シラノ・ド・ベルジュラック』『ラン・フォー・ユア・ワイフ』、TBS『水戸黄門』、フジテレビ『はるちゃん4』、テレビ東京『いい旅夢気分』など。個展も開いていたようです。※※※・重みのある品なので発送まで数日を要する場合があります・倉庫保管,中古品のため汚れなどが気になる方は購入をご遠慮ください。
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