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鬼滅の刃 定期購読応募者限定 鬼舞辻無惨 上弦の鬼 悪鬼 シャツ Lサイズ
商品番号 W23878163386
商品名

鬼滅の刃 定期購読応募者限定 鬼舞辻無惨 上弦の鬼 悪鬼 シャツ Lサイズ
ブランド名 Wspare
特別価格 税込 6,788 円
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商品詳細

鬼滅の刃ジャンプ定期購読応募者全員サービスのTシャツ!!Lサイズ!!新品未開封ですダンボールに入れ閉まっていたので基本的には汚れ等はございませんが素人管理なのでご了承ください即購入OKですよろしくお願いします鬼舞辻無惨黒死牟童磨猗窩座半天狗玉壺妓夫太郎堕姫【公式発表サイズ】Sサイズ:身丈66cm/身幅49cm/肩幅44cmMサイズ:身丈70cm/身幅52cm/肩幅47cmLサイズ:身丈74cm/身幅55cm/肩幅50cm
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