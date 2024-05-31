♦︎割引♦︎《R》茶道具 茶事 窶破山釜 茶飯釜 時代　230525H6

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ご覧頂きましてありがとうございます。窶破山釜茶飯釜でございます。茶事で使用する、年代物の古い釜になります。経年の為全体的に錆等経年感有り。割れ等目立った傷み無し。サイズ◎茶飯釜 径約10㎝×高さ約14.5㎝◎破山釜 最大径約20㎝×高さ約20.5㎝#怜以子出品中の釜一覧はこちらその他お品物と同梱ご希望の方はご購入前にお申し付け下さい。ご購入後の同梱がメルカリのシステム上不可となっております。#茶道具#茶事#窶破山釜#茶飯釜#釣り釜