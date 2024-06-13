呪術廻戦 きゃらドリ アクスタセット

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24日までの出品きゃらドリアクリルスタンド×11五条虎杖釘崎伏黒夏油加茂東堂未開封4バラ売りなし柄確認の為開封したのみ大きな傷汚れはございませんが素人検品の為、他に細かい初期傷などある場合もございます。未開封はどのキャラがでるかは不明です。またパッケージのスレや傷なども予めご了承ください。即購入可能です。他商品と同梱の場合は100円引きです。■梱包元の袋に戻してOPP+緩衝材1重+防水用ビニールに入れたものを段ボールに入れて発送します。ご要望やご質問ございましたらご購入前にコメントお願いします。呪術廻戦五条悟虎杖悠仁伏黒恵釘崎野薔薇東堂葵夏油傑加茂憲紀