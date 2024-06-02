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DXサウンドカプセルガイアメモリEX ガイアメモリコンプリートセレクション
商品番号 M63126955028
商品名

DXサウンドカプセルガイアメモリEX ガイアメモリコンプリートセレクション
ブランド名 Mankle
特別価格 税込 5,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

DXサウンドカプセルガイアメモリEXガイアメモリコンプリートセレクション写真のものが全てです。箱、説明書、コネクタシール等無しW（ウェザー）、U（ユートピア）欠品電池は全て抜いておりますが、動作は良好であることを確認しました。傷などは見られませんが、素人保管の中古品であることをご理解願います。バラ売り不可、値下げ交渉不可
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