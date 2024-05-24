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ポケモンカード　黒炎の支配者
商品番号 C25632452719
商品名

ポケモンカード　黒炎の支配者
ブランド名 Cankle
特別価格 税込 2,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカード　デッキビルドBOX黒炎の支配者の拡張パック無しの2個です。カードボックスは1個となります。写真でご確認ください。他にexスタートデッキの3種　カイリュー、ジュナイパー、ミライドン（未開封）です。カードボックスに擦り傷がある場合もございます。写真1のが全てです。
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