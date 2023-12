24karats THE RAMPAGE ジャージ

こちらで新品で譲ってもらいましたが使用する時がないため出品します袋から出し専用のケースに入れ保管してました素人保管なので気になる方はご遠慮くださいLDH24karatsTHERAMPAGEfromEXILETRIBETHROWYAFISTSixteen16居酒屋えぐざいるLIKIYA陣RIKU青山陸神谷健太与那嶺瑠唯山本彰吾川村壱馬吉野北人岩谷翔吾浦川翔平藤原樹武知海青長谷川慎龍鈴木昂秀後藤拓磨ランペメンズジャージカラーホワイト袖丈長袖サイズS



