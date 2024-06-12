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- ‼️リサイクルFORTへフォロー‼️10/16骨董品④‼️釜師菊池正直作で馬の図の茶釜
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商品詳細
高さ 21.5cmくらい横幅 28cmくらい古美術骨董品アンティーク唐物清朝古伊万里古九谷青手吉田屋唐津陶器磁器ぐい呑み李朝九谷水月窯朱泥佐渡茶器薩摩備前瀬戸煎茶道具鉄瓶銀瓶銅器金寿堂亀分堂金龍堂光玉堂玉川堂宜興紫砂子治白泥孟臣楊彭年琢斎大介茶釜茶道具種類···茶道具主な素材···鉄
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