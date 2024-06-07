MEINL BothHands Percussion小道具セット　カフォン

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商品詳細
Percussion小道具セット カフォン MEINLシェラヴェルクBothHands購入時期 2021/05~2022/01使用状況 ほぼ、未使用 状態 非常に良い付属品 画像のものが全てですMEINLPercussionSlapShakeSLAPMEINLPercussionFootTambourineFJS2S-BKMEINLPercussionCajonCastanetSmallWC1-SSchlagwerkPercussionSR-MC40MultiClaps×2BothHandsPERCUSSIONBH-LCCAJONCASTANETBothHandsPERCUSSIONBH-SCAJONCASTANETミニカスタネットミニマラカス
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