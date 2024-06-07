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MEINL BothHands Percussion小道具セット　カフォン
商品番号 T61762943271
商品名

MEINL BothHands Percussion小道具セット　カフォン
ブランド名 Tspare
特別価格 税込 4,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Percussion小道具セット　カフォン　MEINLシェラヴェルクBothHands購入時期　　　2021/05~2022/01使用状況　　　ほぼ、未使用　　　状態　　　　　非常に良い付属品　　　　画像のものが全てですMEINLPercussionSlapShakeSLAPMEINLPercussionFootTambourineFJS2S-BKMEINLPercussionCajonCastanetSmallWC1-SSchlagwerkPercussionSR-MC40MultiClaps×2BothHandsPERCUSSIONBH-LCCAJONCASTANETBothHandsPERCUSSIONBH-SCAJONCASTANETミニカスタネットミニマラカス
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