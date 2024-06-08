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ムラマツ　フルート 総銀製
商品番号 L28750305103
商品名

ムラマツ　フルート 総銀製
ブランド名 Lspare
特別価格 税込 36,450 円
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商品詳細

村松フルート総銀製足部管、頭部管、胴部管、キィメカニズム全てが銀製で、1976年頃に、仙台市カワイ楽器店でフルート教室の先生に勧められて購入しました。購入書や保証書は紛失してありません。●商品状態●自然使用に伴う細かな傷は見られます。キーにすり傷、頭部管に小さな凹みがあります。演奏に支障をきたすようなダメージは見られません。2023年２月に、高知市アルペジオ楽器で上級モデルＢコースで全タンポ交換のオーバーホールしました。また、５月末に出品のため地元の楽器店で調整をしたばかりです。付属品はハードケース、ソフトケース、清掃棒が付属します。ハードケースは、使用できますが、汚れや傷が多数あります。良品ではありますが、細かな見落としはあるかもしれませんので、あくまで中古品であることをご理解の上で御購入をお願いいたします。種類···フルートレベル···中級者
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