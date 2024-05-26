【レトロ希少品/付属品多数】 サンリオ　リトルキティ　ミニチュアコレクション

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サンリオ リトルキティ ミニチュアコレクション サンリオ リトルキティ ミニチュアコレクション

\" ☆ご覧いただきありがとうございます☆【商品説明】『リトルキティミニチュアコレクション』1976年サンリオで発売されたハローキティのミニチュアシリーズ。大変貴重なものになります。食器棚寸法 約 幅20㎝高さ18㎝奥行き5.5㎝食器棚の他に多数のコレクションを付属します。元箱揃っているものがほとんどです。【状態説明】全体的に年代物の割にかなり状態がいいと思います。ただそれなりに傷や擦れはあります。箱やビニールなどのミニチュアの本体ではなく透明の入れ物や箱などにほうきなら「ほうき」といった書き込みがボールペンか薄い油性ペンであります。【発送期間】発送までは～5日程頂いております。(当日の場合も5日かかる場合もございますのでご了承下さいませ。お急ぎでしたら※ご購入前にコメントください。）商品に傷がつかないようにきちんと包装させて頂きます。誠心誠意対応させて頂きますのでどうぞよろしくお願いいたします。#88888#22000#16800#14000#レトロ#昭和