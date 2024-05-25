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- 【専用】色鉛筆画 美人画 『淑女 2』A4
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商品詳細
【wilkins様専用】ご覧いただきましてありがとうございます。煌びやかな装いの、品のある女性を描きました。オリジナルの鉛筆画です。用紙 A4ケント紙画材 色鉛筆※スマホで撮影しております。実物と見え方が多少異なる場合がありますので、ご了承ください。よろしくお願い致します。＃人物画＃美人画
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