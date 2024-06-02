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BEHRINGER FBQ800 小型イコライザー 本体・ACのみ
商品番号 S42714676998
商品名

BEHRINGER FBQ800 小型イコライザー 本体・ACのみ
ブランド名 ベリンガー
特別価格 税込 1,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

以前サウンドハウスで購入したものです。小キズ等御座いますが、音出し・動作問題有りません。各バンド正常にブースト・カット出来ます。本体とACのみ付属致します。上記ご留意の上お求め下さいませ。種類...エフェクター・プロセッサー
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