BEHRINGER FBQ800 小型イコライザー 本体・ACのみ

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以前サウンドハウスで購入したものです。小キズ等御座いますが、音出し・動作問題有りません。各バンド正常にブースト・カット出来ます。本体とACのみ付属致します。上記ご留意の上お求め下さいませ。種類...エフェクター・プロセッサー