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S.H.Figuarts ハルク（アベンジャーズ／エンドゲーム）
商品番号 D15368603855
商品名

S.H.Figuarts ハルク（アベンジャーズ／エンドゲーム）
ブランド名 Dspare
特別価格 税込 2,772 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂き誠にありがとうございます。S.H.Figuartsハルク（アベンジャーズ／エンドゲーム）を出品いたします。新品・未開封になります。【備考】・ペット、喫煙無しです。・商品が傷つかないようプチプチで包んで、発送　いたします。以下、商品説明です。アベンジャーズ／エンドゲームより、S.H.Figuartsにハルクが登場。前作に比べ、よりブルース・バナーの表情を色濃く反映したハルクの顔を、魂のデジタル彩色で表現。登場作品アベンジャーズ／エンドゲーム主な商品内容・本体・交換用左右手首1種・交換用頭部主な商品素材　ABS、PVC商品サイズ　全高：約190mm対象年齢15歳～#マーベル#marvel#アベンジャーズ#バンダイ#shfiguarts#shフィギュアーツ#エンドゲーム#Endgame#ハルク#Hulk#マークラファロ#MarkRuffalo#アメコミご検討くださいますようよろしくお願い申し上げます。
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