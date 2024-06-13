掛け軸 柳原極堂 俳句 紙本 希少 軸装 茶道具 掛軸 美品 です ...

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掛け軸柳原極堂俳句紙本希少軸装茶道具掛軸美品です。柳原極堂（1867年～1957年）：愛媛県出身の俳人サイズ（本紙）325×1333ｍｍ自宅保管の骨董品であることを、ご理解の上ご購入くださる方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。貴重 希少 レア お宝 柳原極堂 極堂 正岡子規 ホトトギス ほとゝぎす 掛け軸 掛軸 骨董 日本画 美術品 骨董品 入手困難 ヴィンテージ アンティーク レトロ タペストリ インテリア アート 書 書道 鑑定団 茶道具 茶掛け 茶掛 値下げ#掛け軸#掛軸#書#書道#茶掛け#茶道具#柳原極堂#柳原_極堂#極堂#俳句#俳人#ヴィンテージ#アンティーク#レトロ#インテリア#インテリアアート#値下げ書の形式...掛け軸・掛軸