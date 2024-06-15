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ポケモンカード　黒炎の支配者　シュリンク付き
商品番号 T95648624602
商品名

ポケモンカード　黒炎の支配者　シュリンク付き
ブランド名 Tspare
特別価格 税込 3,145 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品情報】ポケモンカード　黒炎の支配者⭕️シュリンク付き◆1BOX=30パック入り。1パック5枚入り◆カードはランダムに封入されています。⚠️なにか聞きたいことがあれば購入後ではなく購入前にお願い致します。⭕️新品未使用、BOXの開封はしてない新品状態。◎(シュリンク付き)⭕️即購入可。⭕️購入後できるだけ早い発送を致します。⚠️いいのが出なかった。なのでの理由で評価を下げるのをお辞めください。⚠️返品は受け付けておりません。
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