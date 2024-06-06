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狐火郎 刀剣乱舞 へし切長谷部 ガレージキット
商品番号 H63619372954
商品名

狐火郎 刀剣乱舞 へし切長谷部 ガレージキット
ブランド名 Hspare
特別価格 税込 3,724 円
在庫状況 あり

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商品詳細

刀剣乱舞、へし切長谷部のガレージキットです。【状態】未組み立てです。説明書にかなりシワがよってます。完成写真にキズがあります。パーツのコンディションは良好と思います。
http://narcologia.ru/goods/rebellion421778.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild662052.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox181139.html
狐火郎 刀剣乱舞 へし切長谷部 ガレージキット-
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