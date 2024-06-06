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商品詳細
刀剣乱舞、へし切長谷部のガレージキットです。【状態】未組み立てです。説明書にかなりシワがよってます。完成写真にキズがあります。パーツのコンディションは良好と思います。
http://narcologia.ru/goods/rebellion421778.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild662052.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox181139.html
狐火郎 刀剣乱舞 へし切長谷部 ガレージキット-
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へし切長谷部～軽装～ ガレージキット
http://narcologia.ru/goods/rebellion421778.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild662052.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox181139.html
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