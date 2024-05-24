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抹茶茶碗　萩焼　平茶碗
商品番号 Y98032441231
商品名

抹茶茶碗　萩焼　平茶碗
ブランド名 Yspare
特別価格 税込 3,382 円
在庫状況 あり

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商品詳細

止原伸郎作窯変が目を引く美しい色合いのお茶碗です。木箱はありますが箱書がありません。在銘は、伸郎と写真5のとおりです。未使用で自宅保管しておりました。高さ約6.5センチ口径約16.5センチ
http://narcologia.ru/goods/moped562068.html
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