抹茶茶碗　萩焼　平茶碗

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商品詳細
止原伸郎作窯変が目を引く美しい色合いのお茶碗です。木箱はありますが箱書がありません。在銘は、伸郎と写真5のとおりです。未使用で自宅保管しておりました。高さ約6.5センチ口径約16.5センチ
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http://narcologia.ru/goods/composite337754.html
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