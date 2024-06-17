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- 【真作】掛軸 永平寺 貫首 熊沢泰禅 二行書 掛け軸 骨董 古玩 中国
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商品詳細
【真作】掛軸 永平寺 貫首 熊沢泰禅 二行書紙本 肉筆（人が書いたもの）【状態】シワ オレ 薄いシミ 経年の劣化があります。普通に掛けてお使いいただける状態です。【サイズ】たて１９６ｃｍ よこ５０ｃｍ230924 Ｍ Ｓ８３ 【真作】掛軸 永平寺 貫首 熊沢泰禅 二行書 にこるんのふりま骨董品（掛け軸 掛軸 茶碗 ぐい呑み ぐい飲み 硯 仏像 油彩 油絵 等）出品しています。どうぞよろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/update701595.html
http://narcologia.ru/goods/appendectomy115453.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial690216.html
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