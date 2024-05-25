試奏済 YAMAHA フルート YFL-311Ⅱ 311 2 Eメカ付き 銀製

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ご覧いただき有難うございます。コメント、ご購入前にプロフィール欄を必ずご確認ください。■商品名YAMAHAフルートYFL-311Ⅱ頭部管銀製Eメカ付き■付属品ケース(劣化有)・クリーニングロッド■状態中古品の為小傷はありますが目立った打痕等は見受けられません。素人の長期保管品のため完璧をお求めの方はご購入をお控えください。試奏はしておりますが当方専門知識が無い為メンテナンスは行っておりません。画像がすべてとなりますので、画像および上記の説明にご納得いただける方のみご購入をお願いいたします。ぜひこの機会にご検討ください。【6727】