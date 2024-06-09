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番浦 史郎 梅文 水指 茶道具 四方桟共箱 元外紙箱 c333
商品番号 S79710569355
商品名

番浦 史郎 梅文 水指 茶道具 四方桟共箱 元外紙箱 c333
ブランド名 Sspare
特別価格 税込 10,241 円
在庫状況 あり

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商品詳細

↓水指一覧↓【#NextOnemizusasi】人気作家番浦史郎の梅文水指です。父に漆工芸家番浦省吾をもち鎌倉の魯山人工房を継承していた河村熹太郎に師事。その独特の感性と絵付けが人気の作家番浦史郎の水指。史郎ならではの琳派風の梅文が美しいですね。四方桟共箱の上位品！径約16.9cm　高約21.0cm古いものですので、無傷と表示しているものも経年使用保管による、スレ・汚れ、蓋裏に小さな石ハゼ（石爆）外れのような部分がございます。画像をご確認のうえご理解下さる方のご購入をお待ちしております。※ご購入前にお取引に関しての共通注意事項などをプロフィール内に記載いたしておりますのでご確認ご了承の上ご購入くださいませ。よろしくお願いいたします。
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