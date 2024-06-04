骨董品　古美術　壺　中国美術　江戸期　年代品

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ご覧に頂きありがとうございます。こちらは年代品となります。経年により汚れ、小傷、窯傷、蓋の修復が見受けられます。古美術品は実際に使用するより、コレクション観賞最適。コレクターの方・店舗や部屋の装飾・文化財の収集などにおすすめです。 商品タイトルや説明における時代表記などは、あくまでも元の所有者による情報・付属品の情報により当方の見解によるものです！ 価値・時代判断については画像を良くご覧いただき、納得の上ご購入下さい！ 経年のモノですので、説明しきれない時代物としてのスレや、変色、使用によるへこみやアタリ、小キズ等の欠点はあります。時代感など、欠点も含めて愛して頂ける方の入札をお待ちしています。 ご購入後のキャンセルや返金返品対応致しませんので，ご了承ください。神経質な方ご遠慮ください。