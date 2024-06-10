劇場版 Fate/GO神聖円卓領域キャメロットオジマンディアス モチーフリング

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2年前11000円で購入したオジマンディアスのモチーフリングです。恐らくもう公式では購入できないものだと思われます。サイズは19号です。サイズが合わないため出品しました。素人保管でしたのでご理解のある方のみのご購入をお願いします。即購入⭕️値下げ交渉可Fate/GrandOrderFateオジマンディアス