○新品、未開封ですが自宅保管の為ご理解いただける方お願いいたします。12か月頃から牛肉すき焼き弁当x2賞味期限2024.11和風ランチセットx2賞味期限2024.11洋風ランチx2賞味期限2024.109か月頃から鯛ごはん弁当x2賞味期限2024.11キューピーベビーフード12か月頃からやわらか鶏のオムライス風弁当賞味期限2024.9オムライス風\u0026シチュー弁当賞味期限2024.11WaKODO5か月頃から緑黄色野菜3種パック。賞味期限2024.7だし・ソース3種パック賞味期限2024.3ほうれん草と小松菜賞味期限2024.7コンソメ賞味期限2024.512か月頃からやわらか牛肉のすき焼き80g賞味期限2024.9牛肉のトマト煮（鶏レバー入リ)80g賞味期限2024.8牛肉と野菜のうま煮どん80g賞味期限2024.8the•kindestbabyfood7•8か月頃から鶏レバーのピューレ50g賞味期限2024.8.2



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