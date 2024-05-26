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サントリーEXPO70ウィスキー　特級
商品番号 L35676406567
商品名

サントリーEXPO70ウィスキー　特級
ブランド名 サントリー
特別価格 税込 8,385 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★サントリーEXPO70ウィスキー　特級★VERY　RARE　OLD　WHISKY　大阪万博記念ボトル　700ml※プロフィール必ずご確認ください※⚠️すり替え防止のため、返品はいたしかねます。⚠️⚠️値下げは考えておりませんので、値下げ等のコメントは削除いたします。ご了承ください。【商品情報】商品名：サントリーベリーレアオールドエキスポ'70種別：ウィスキー容量：700mlアルコール分：43％熟成期間···28年〜総数···1本★自宅にて冷暗所にて長期保管していたものです。★未開封のため中身、栓の状態などの保証は出来かねます。★50年前の古酒にご理解いただける方のみ検討をお願いいたします。★専用箱はありませんが頑丈に梱包をさせていただき、　　大切にお取り扱いいたします。
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