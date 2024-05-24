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ヒルズ 猫 c/d ツナ\u0026野菜入りシチュー 缶
商品番号 J79115480084
商品名

ヒルズ 猫 c/d ツナ\u0026野菜入りシチュー 缶
ブランド名 Jankle
特別価格 税込 2,146 円
在庫状況 あり

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商品詳細

自宅の猫用に購入したものですが、食べなくなってしまったため出品します。82g×12缶×2ケース（24缶）新品未開封です。期限2024年7月k/dとお間違えのないよう、ご注意ください。#ヒルズc/d#c/dシチュー缶#ツナ＆野菜
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