ヒルズ 猫 c/d ツナ\u0026野菜入りシチュー 缶

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商品詳細
自宅の猫用に購入したものですが、食べなくなってしまったため出品します。82g×12缶×2ケース（24缶）新品未開封です。期限2024年7月k/dとお間違えのないよう、ご注意ください。#ヒルズc/d#c/dシチュー缶#ツナ＆野菜
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