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URBAN RESEARCH　ペイズリーシフォンブラウス
商品番号 T19609045897
商品名

URBAN RESEARCH　ペイズリーシフォンブラウス
ブランド名 アーバンリサーチサニーレーベル
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

URBANRESEARCHSonnyLabelペイズリーシフォンブラウスカラー/オレンジサイズ/フリー裄丈75.5着丈60.5身幅44素材/ポリエステル100%新品、未使用、タグ付き落ち着いたペイズリー柄が大人っぽく新しいニュアンスを運んでくれそうなシフォンブラウス。 程よい透け感が女性らしさを演出してくれます。フロントにふんだんにギャザーを入れ、ふんわりとしたシルエットに仕上げ柔らかな印象に。デニムにフラットシューズを合わせてラフな感じでもこなれ感のあるスタイリングになります◎
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