URBAN RESEARCH　ペイズリーシフォンブラウス

URBANRESEARCHSonnyLabelペイズリーシフォンブラウスカラー/オレンジサイズ/フリー裄丈75.5着丈60.5身幅44素材/ポリエステル100%新品、未使用、タグ付き落ち着いたペイズリー柄が大人っぽく新しいニュアンスを運んでくれそうなシフォンブラウス。 程よい透け感が女性らしさを演出してくれます。フロントにふんだんにギャザーを入れ、ふんわりとしたシルエットに仕上げ柔らかな印象に。デニムにフラットシューズを合わせてラフな感じでもこなれ感のあるスタイリングになります◎



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