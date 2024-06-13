.。.:*・゜＋.。.:*・゜＋.。.:*・゜＋.。.:*・゜＋【値下げしました！】テチチのオーバーレースラッフルスリーブブラウスです♡【カテゴリー】レディース半袖トップス【ブランド】テチチtechichi【定価】¥6,390【カラー】オフ【サイズ】Fサイズ着丈57センチ身幅86センチ【素材】綿100%【状態】新品未使用品タグあり【発送】匿名配送、送料込み【デザイン】(HPより)繊細なレースデザインがフェミニンなブラウス。ボリュームのあるラッフルレースが女性らしく、気になる二の腕も上手にカバーしてくれる優れもの◎綿100%仕立てで肌馴染みも良く、程よい透け感のヘルシーな肌見せが爽やかな着こなしに。シンプルながらも着映え効果抜群のアイテムです。スピックアンドスパン、JOURNALSTANDARD、ビューティアンドユースユナイテッドアローズ、イエナスローブ、アーバンリサーチ、アンデミュウ、ビスなど好きな方にもおすすめです！よろしくお願いします(*ˊᵕˋ*)他にも多数お洋服を出品しています！基本的に状態の良いかわいいものを出品しておりますので、ぜひご覧ください(*´꒳`*)♡#お洋服が大人気です◎まとめ売りも承っています。.。.:*・゜＋.。.:*・゜＋.。.:*・゜＋.。.:*・゜＋カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···花柄素材···コットン季節感···夏



【新品未使用】テチチ 半袖 ブラウス コットン 花柄 レース | フリマアプリ ラクマ



【新品未使用】テチチ 半袖 ブラウス コットン 花柄 レース



【新品未使用】テチチ 半袖 ブラウス コットン 花柄 レース



【新品未使用】テチチ 半袖 ブラウス コットン 花柄 レース



【新品未使用】テチチ 半袖 ブラウス コットン 花柄 レース



【新品未使用】テチチ 半袖 ブラウス コットン 花柄 レース



【新品未使用】テチチ 半袖 ブラウス コットン 花柄 レース



【新品未使用】テチチ 半袖 ブラウス コットン 花柄 レース



【新品未使用】テチチ 半袖 ブラウス コットン 花柄 レース



【新品未使用】テチチ 半袖 ブラウス コットン 花柄 レース



セール】 シャーリングフレア袖ブラウス（オフホワイト ...



43 テチチ Techichi LIBERTY リバティ 花柄 ブラウス シャツ - シャツ ...



セール】 ギャザーキャンディースリーブブラウス（オフホワイト ...



セール】 シャーリングフレア袖ブラウス（オフホワイト ...



セール】 花柄レースシャツ【セットアップ可】(カタログ掲載)（オフ ...